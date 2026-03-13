Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 13/3/2026 - XSGL 13/3

XSGL 13/3. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 13/3/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 13/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 13/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 13/3/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 13/3/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng trên vé. Nếu để quá hạn 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả tiền thưởng chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian chi trả sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên, Huế sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ quay thưởng.

