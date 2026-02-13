Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 13/2/2026 - XSGL 13/2

XSGL 13/2. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 13/2/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 13/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 13/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 13/2/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 13/2/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ được kéo dài đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên và Huế quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 13/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.