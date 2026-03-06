Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 6/3/2026 - XSGL 6/3

XSGL 6/3. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 6/3/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 6/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 6/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 6/3/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 6/3/2026

Xem lại KQXS Gia Lai các ngày quay trước

- XSGL 27/2, kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 27/2/2026

XSGL 27/2, kết quả xổ số Gia Lai ngày 27/2/2026.

- XSGL 20/2/2026

XSGL 20/2, kết quả xổ số Gia Lai ngày 20/2/2026.

- XSGL 13/2/2026

XSGL 13/2, kết quả xổ số Gia Lai ngày 13/2/2026.

- XSGL 6/2/2026

XSGL 6/2, kết quả xổ số Gia Lai ngày 6/2/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng chỉ có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng theo quy định chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên và Huế sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 6/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.