Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 25/10/2025 - XSDNO 25/10

XSDNO 25/10. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 25/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả XSDNO 25/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 25/10/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 25/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

