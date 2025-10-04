Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 4/10/2025 - XSDNO 4/10

XSDNO 4/10. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 4/10/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả các giải thưởng XSDNO 4/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 4/10/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 4/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- XSMT thứ Năm có đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 4/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.