Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 18/10/2025 - XSDNO 18/10

XSDNO 18/10. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 18/10/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả XSDNO 18/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 18/10/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 18/10/2025

Xem lại KQXS Đắk Nông các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSDNO 11/10, kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 11/10/2025

- XSDNO 11/10, kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 11/10/2025.

- XSDNO 4/10/2025

XSDNO 4/10, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 4/10/2025.

- XSDNO 27/9/2025

XSDNO 27/9, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 27/9/2025.

- XSDNO 20/9/2025

XSDNO 20/9, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 20/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông bao gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trùng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trùng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trùng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trùng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trùng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trùng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trùng 5 số cuối so với kết quả giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- XSMT thứ Ba có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- XSMT thứ Năm do đài Quảng Bình, Bình Định và Quảng Trị mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 18/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.