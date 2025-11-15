Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 15/11/2025 - XSDNO 15/11

XSDNO 15/11. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 15/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả XSDNO 15/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 15/11/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 15/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế sẽ quay số mở thưởng.

