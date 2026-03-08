Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 8/3/2026 - XSDL 8/3

XSDL 8/3. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 8/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 8/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 8/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 8/3/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 8/3/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

