Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 15/2/2026 - XSDL 15/2

XSDL 15/2. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 15/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 15/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 15/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 15/2/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 15/2/2026

Xem thêm KQXS Đà Lạt các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSDL 8/2, kết quả xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 8/2/2026

XSDL 8/2, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 8/2/2026.

- XSDL 1/2/2026

XSDL 1/2, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 1/2/2026.

- XSDL 25/1/2026

XSDL 25/1, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 25/1/2026.

- XSDL 18/1/2026

XSDL 18/1, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 18/1/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày tính từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 15/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.