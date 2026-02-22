Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 22/2/2026 - XSDL 22/2

XSDL 22/2. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 22/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 22/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 22/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 22/2/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 22/2/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả giá trị giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (bệnh tật, đi công tác xa,...) không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai có 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có 3 đài là Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có 3 đài là An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có 4 đài là Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật gồm có 3 đài là Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ mở thưởng.

