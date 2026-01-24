Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 25/1/2026 - XSDL 25/1

XSDL 25/1. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 25/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 25/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 25/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 25/1/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 25/1/2026

Xem thêm kết quả xổ số Đà Lạt các ngày quay gần đây nhất

- XSDL 18/1, kết quả xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 18/1/2026

XSDL 18/1, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 18/1/2026.

- XSDL 11/1/2026

XSDL 11/1, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 11/1/2026.

- XSDL 4/1/2026

XSDL 4/1, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 4/1/2026.

- XSDL 28/12/2025

XSDL 28/12, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 28/12/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày mở thưởng trên vé. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn người trúng thưởng.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 25/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.