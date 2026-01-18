Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 18/1/2026 - XSDL 18/1

XSDL 18/1. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 18/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 18/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 18/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 18/1/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 18/1/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá thời hạn quy định, vé trúng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng thưởng được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn người trúng thưởng.

- Vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do các đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

