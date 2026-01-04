Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 4/1/2026 - XSDL 4/1

XSDL 4/1. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 4/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 4/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 4/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 4/1/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 4/1/2026

Xem lại kết quả XSDL các ngày quay gần đây nhất

- XSDL 28/12, kết quả xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 28/12/2025

XSDL 28/12, kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 28/12/2025.

- XSDL 21/12/2025

XSDL 21/12, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 21/12/2025.

- XSDL 14/12/2025

XSDL 14/12, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 14/12/2025.

- XSDL 7/12/2025

XSDL 7/12, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 7/12/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn người trúng thưởng.

- Vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh đầy đủ tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM sẽ quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 4/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.