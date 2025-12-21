Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 21/12/2025 - XSDL 21/12

XSDL 21/12. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 21/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 21/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 21/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 21/12/2025 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 21/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: Do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: Do đài Long An, TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 21/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.