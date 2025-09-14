Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/9/2025 - XSDL 14/9

XSDL 14/9. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả XSDL 14/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 14/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/9/2025 - XS đài Đà Lạt Chủ nhật ngày 14/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai do đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư do đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.