Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 31/12/2025 - XSCT 31/12

XSCT 31/12. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 31/12/2025 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 31/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 31/12/2025 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 31/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, giá trị tiền thưởng cho mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 31/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.