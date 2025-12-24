Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 24/12/2025 - XSCT 24/12

XSCT 24/12. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 24/12/2025 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 24/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 24/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 24/12/2025 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 24/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không được lĩnh thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ mở thưởng.

