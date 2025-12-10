Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/12/2025 - XSCT 10/12

XSCT 10/12. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Kết quả XSCT 10/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 10/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/12/2025 - XS đài Cần Thơ thứ Tư ngày 10/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Nếu vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.