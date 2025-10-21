Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 22/10/2025 - XSCT 22/10

XSCT 22/10. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 22/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Kết quả XSCT 22/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ có các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng, dành cho vé trúng 6 số với kết quả công bố.

- 10 giải nhất: trị giá 30 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 10 giải nhì: trị giá 15 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 20 giải ba: trị giá 10 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 70 giải tư: trị giá 3 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 100 giải năm: trị giá 1 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé trúng 4 số với kết quả công bố.

- 300 giải sáu: trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải, dành cho vé trúng 4 số với kết quả công bố.

- 1.000 giải bảy: trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải, dành cho vé trúng 3 số với kết quả công bố.

- 10.000 giải tám: trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải, dành cho vé trúng 2 số với kết quả công bố.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba được quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ Tư được quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm được quay số mở thưởng tại đài đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu được quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy được quay số mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

