Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 24/9/2025 - XSCT 24/9

XSCT 24/9. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 24/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Kết quả XSCT 24/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSCT 24/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 24/9/2025 - XS đài Cần Thơ ngày 24/9/2025
Cơ cấu giải thưởng XSCT
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải như sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng
- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng
- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai chữ số hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMN
- Xổ số miền Nam thứ 2 do đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.
- Xổ số miền Nam thứ 3 mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.
- Xổ số miền Nam thứ 4 mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ.
- Xổ số miền Nam thứ 5 mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.
- Xổ số miền Nam thứ 6 mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.
- Xổ số miền Nam thứ 7 do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM quay thưởng.
- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng.
