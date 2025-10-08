Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 8/10/2025 - XSCT 8/10

XSCT 8/10. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 8/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Kết quả XSCT 8/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 8/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 8/10/2025 - XS đài Cần Thơ thứ Tư ngày 8/10/2025

Xem lại KQXS Cần Thơ các ngày quay số mở thưởng trước

- XSCT 1/10, kết quả xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 1/10/2025

XSCT 1/10, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 1/10/2025.

- XSCT 24/9/2025

XSCT 24/9, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 24/9/2025.

- XSCT 17/9/2025

XSCT 17/9, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 17/9/2025.

- XSCT 10/9/2025

XSCT 10/9, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 10/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba được mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư được mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm được mở thưởng tại đài đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu được mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy được mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 8/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.