Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 10/11/2025 - XSCM 10/11

XSCM 10/11. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 10/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 10/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 10/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 10/11/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 10/11/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng.

Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- Thứ Ba: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- Thứ Tư: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- Thứ Năm: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- Thứ Sáu: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- Thứ Bảy: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

