Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 30/10/2025 - XSBTH 30/10

XSBTH 30/10. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 30/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 30/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 30/10/2025 - XS đài Bình Thuận thứ Năm ngày 30/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trùng 6 số với kết quả công bố, trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: trùng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: trùng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số (ngoại trừ các vé đã trúng giải phụ đặc biệt), trị giá 6 triệu đồng/giải.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ quay thưởng.

- Thứ 4: XSMN có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ quay thưởng.

- Thứ 5: XSMN có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ quay thưởng.

- Thứ 6: XSMN có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ quay thưởng.

- Thứ 7: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 30/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.