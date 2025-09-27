Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/9/2025 - XSBP 27/9

XSBP 27/9. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/9/2025 quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả các giải thưởng XSBP 27/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/9/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 27/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do đài TP.HCM, Cà Mau và Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam có đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt mở thưởng.

