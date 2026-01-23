Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 23/1/2026 - XSBD 23/1

XSBD 23/1. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 23/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 23/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 23/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 23/1/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 23/1/2026

Xem thêm KQXSBD các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSBD 16/1, kết quả xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 16/1/2026

XSBD 16/1, kết quả xổ số Bình Dương ngày 16/1/2026.

- XSBD 9/1/2026

XSBD 9/1, kết quả xổ số Bình Dương ngày 9/1/2026.

- XSBD 2/1/2026

XSBD 2/1, kết quả xổ số Bình Dương ngày 2/1/2026.

- XSBD 26/12/2025

XSBD 26/12, kết quả xổ số Bình Dương ngày 26/12/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Long An, Bình Phước, TP.HCM và Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 23/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.