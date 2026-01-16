Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 16/1/2026 - XSBD 16/1

XSBD 16/1. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 16/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 16/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 16/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 16/1/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 16/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp trong trường hợp không thể trực tiếp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do các đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do đài Long An, Bình Phước, TP.HCM và Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

