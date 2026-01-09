Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 9/1/2026 - XSBD 9/1

XSBD 9/1. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 9/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 9/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 9/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 9/1/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 9/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 9/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.