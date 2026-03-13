Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 13/3/2026 - XSBD 13/3

XSBD 13/3. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 13/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 13/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 13/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 13/3/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 13/3/2026

Xem lại kết quả xổ số Bình Dương các ngày kỳ quay thưởng trước

- XSBD 6/3, kết quả xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 6/3/2026

XSBD 6/3, kết quả xổ số Bình Dương ngày 6/3/2026.

- XSBD 27/2/2026

XSBD 27/2, kết quả xổ số Bình Dương ngày 27/2/2026.

- XSBD 20/2/2026

XSBD 20/2, kết quả xổ số Bình Dương ngày 20/2/2026.

- XSBD 13/2/2026

XSBD 13/2, kết quả xổ số Bình Dương ngày 13/2/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không sửa chữa, tẩy xóa thông tin trên vé.

- Vé trúng chỉ có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để thay mặt lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ quay thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm có đài Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM và Long An sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 13/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.