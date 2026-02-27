Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 27/2/2026 - XSBD 27/2

XSBD 27/2. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 27/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 27/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 27/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 27/2/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 27/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng chỉ có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 hạn ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần với bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ giá trị tất cả các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ do đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba sẽ do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư sẽ do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai mở thưởng.

- XSMN thứ Năm sẽ do đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu sẽ do đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy sẽ do đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

