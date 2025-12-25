Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 25/12/2025 - XSBDI 25/12

XSBDI 25/12. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 25/12/2025 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 25/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 25/12/2025 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 25/12/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng sẽ không được nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

