Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/12/2025 - XSBDI 18/12

XSBDI 18/12. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/12/2025 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 18/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/12/2025 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 18/12/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng không được nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- XSMT thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- XSMT thứ Tư được mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- XSMT thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.

- XSMT thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- XSMT thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.