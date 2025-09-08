Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/9/2025 - XSBTR 9/9

XSBTR 9/9. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 9/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: dành cho những vé trúng số đầu tiên (số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay thưởng.

- Thứ 3: XSMN do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ 4: XSMN do đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.

- Thứ 5: XSMN do đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh quay thưởng.

- Thứ 6: XSMN do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ 7: XSMN do đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.