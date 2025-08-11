Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 12/8/2025 - XSBTR 12/8

XSBTR 12/8. XSBTR thứ Ba ngày 12/8/2025. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 12/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả các giải thưởng của XSBTR 12/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 12/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 12/8/2025 - XS đài Bến Tre thứ 3 ngày 12/8/2025

Xem thêm kết quả XSBTR các kỳ quay thưởng trước

- XSBTR 5/8, kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 5/8/2025

XSBTR 5/8, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 5/8/2025.

- XSBTR 29/7/2025

XSBTR 29/7, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 29/7/2025.

- XSBTR 22/7/2025

XSBTR 22/7, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 22/7/2025.

- XSBTR 15/7/2025

XSBTR 15/7, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 15/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): có 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): có 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): có 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): có 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): có 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): có 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng được 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 12/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.