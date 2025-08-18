Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 19/8/2025 - XSBTR 19/8

XSBTR 19/8. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 19/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 19/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả XSBTR 19/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 19/8/2025 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 19/8/2025

Xem thêm kết quả XSBTR các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSBTR 12/8, kết quả xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 12/8/2025

XSBTR 12/8, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 12/8/2025.

- XSBTR 5/8/2025

XSBTR 5/8, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 5/8/2025.

- XSBTR 29/7/2025

XSBTR 29/7, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 29/7/2025.

- XSBTR 22/7/2025

XSBTR 22/7, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 22/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số với kết quả công bố): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trùng 5 số với kết quả công bố): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trùng 5 số với kết quả công bố): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trùng 5 số với kết quả công bố): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trùng 5 số với kết quả công bố): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trùng 4 số với kết quả công bố): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trùng 4 số với kết quả công bố): có 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trùng 3 số với kết quả công bố): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trùng 2 số với kết quả công bố): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ 3: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Thứ 4: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ 5: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ 6: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ 7: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- Chủ nhật: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 19/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.