Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 30/12/2025 - XSBTR 30/12

XSBTR 30/12. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 30/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 30/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 30/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 30/12/2025 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 30/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai có đài TP.HCM Đồng Tháp, Cà Mau, sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay thưởng.

