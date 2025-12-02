Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 2/12/2025 - XSBTR 2/12

XSBTR 2/12. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 2/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 2/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 2/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 2/12/2025 - XS đài Bến Tre thứ Ba ngày 2/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba tổ chức quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm tổ chức quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ Sáu tổ chức quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 2/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.