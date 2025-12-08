Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/12/2025 - XSBTR 9/12

XSBTR 9/12. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 9/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 9/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/12/2025 - XS đài Bến Tre thứ Ba ngày 9/12/2025

Xem thêm kết quả XSBTR các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBTR 2/12, kết quả xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 2/12/2025

XSBTR 2/12, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 2/12/2025.

- XSBTR 25/11/2025

XSBTR 25/11, kết quả xổ số Bến Tre ngày 25/11/2025.

- XSBTR 18/11/2025

XSBTR 18/11, kết quả xổ số Bến Tre ngày 18/11/2025.

- XSBTR 11/11/2025

XSBTR 11/11, kết quả xổ số Bến Tre ngày 11/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.