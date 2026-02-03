Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 3/2/2026 - XSBTR 3/2

XSBTR 3/2. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 3/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 3/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 3/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 3/2/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 3/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 gồm có đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm có đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

