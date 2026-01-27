Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 27/1/2026 - XSBTR 27/1

XSBTR 27/1. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 27/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 27/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 27/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 27/1/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 27/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ khác một ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 27/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.