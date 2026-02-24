Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 24/2/2026 - XSBTR 24/2

XSBTR 24/2. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 24/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 24/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 24/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 24/2/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 24/2/2026

Xem lại kết quả xổ số Bến Tre các ngày mở thưởng gần nhất

- XSBTR 17/2, kết quả xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 17/2/2026

XSBTR 17/2, kết quả xổ số Bến Tre ngày 17/2/2026.

- XSBTR 10/2/2026

XSBTR 10/2, kết quả xổ số Bến Tre ngày 10/2/2026.

- XSBTR 3/2/2026

XSBTR 3/2, kết quả xổ số Bến Tre ngày 3/2/2026.

- XSBTR 27/1/2026

XSBTR 27/1, kết quả xổ số Bến Tre ngày 27/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng giải khi chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng giải khi trúng số hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai do 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba do 3 đài là Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư do 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm do 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu do 3 đài là Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy do 4 đài là Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do 3 đài là Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 24/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.