Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 21/10/2025 - XSBL 21/10

XSBL 21/10. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 21/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 21/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 21/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 21/10/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 21/10/2025

Xem thêm kết quả XSBL các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSBL 14/10, kết quả xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 14/10/2025

XSBL 14/10, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 14/10/2025.

- XSBL 7/10/2025

XSBL 7/10, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 7/10/2025.

- XSBL 30/9/2025

XSBL 30/9, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 30/9/2025.

- XSBL 23/9/2025

XSBL 23/9, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 23/9/2025.

Lưu ý thời hạn lĩnh thưởng, thời gian trả thưởng

Vé số trúng chỉ có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng giải sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng cho người trúng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 được quay số mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 được quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 được quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 được quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 được quay số mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 21/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.