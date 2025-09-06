Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Singapore, vòng loại U23 châu Á 2026

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Singapore (19h ngày 6/9)

U23 Việt Nam đấu với U23 Singapore ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiến gần hơn đến tấm vé tham dự vòng chung kết.

Ở lượt đấu đầu tiên, U23 Việt Nam đánh bại U23 Bangladesh với tỷ số 2-0. Về mặt lối chơi, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik làm tốt. Đội chủ nhà như thường lệ vẫn chơi thận trọng trong hiệp đầu tiên trước khi đẩy mạnh tấn công trong hiệp 2 theo phong cách quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Bangladesh ở trận ra quân.

U23 Việt Nam phối hợp tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Dù vậy, vấn đề của Nguyễn Đình Bắc và đồng đội vẫn là sự quyết đoán ở giai đoạn cuối trong mỗi pha tấn công. Mặt tích cực là khả năng tận dụng cơ hội từ tình huống cố định của U23 Việt Nam vẫn được duy trì, với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Lê Viktor.

Trong khi đó, U23 Singapore có lý do để tiếc nuối khi không có điểm ở trận ra quân gặp U23 Yemen. Đội bóng của đảo quốc sư tử cho thấy sức tấn công không tồi khi họ dồn ép đối thủ ở những phút cuối trận.

Đây cũng là điều U23 Việt Nam cần cảnh giác. Trong trường hợp đội chủ nhà vẫn nhập cuộc thận trọng, để đối thủ có cơ hội gây sức ép, hàng phòng ngự cần hết sức tập trung.

U23 Singapore là đối thủ có nhiều ẩn số bởi đội bóng này không tham dự giải U23 Đông Nam Á. Dù vậy, bóng đá trẻ của Singapore thường không được đánh giá cao. U23 Việt Nam vẫn có cơ hội thắng nhiều hơn.