Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs Bangladesh, vòng loại U23 châu Á hôm nay 3/9

U23 Việt Nam đấu U23 Bangladesh (19h ngày 3/9)

U23 Việt Nam gặp U23 Bangladesh là trận đấu thứ hai của bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Chạm trán đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải giành được 3 điểm, thậm chí thắng đậm để tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

U23 Việt Nam gặp U23 Bangladesh ở trận ra quân.

Chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 cách đây 2 tháng mang đến nhiều sự tự tin cho U23 Việt Nam. Lực lượng huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa đến giải lần này hầu như không thay đổi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không cần thử nghiệm nhiều về mặt nhân sự và có thể tùy chỉnh dựa trên bộ khung quen thuộc.

U23 Việt Nam chơi tốt dần lên qua từng trận đấu ở giải U23 Đông Nam Á và có phương án giải quyết trận đấu khi bế tắc - bằng bóng bổng và các tình huống cố định. Tuy nhiên, khả năng tấn công dồn ép đối thủ cũng như tận dụng cơ hội vẫn là hạn chế của Nguyễn Đình Bắc và đồng đội.

U23 Bangladesh không phải đối thủ mạnh. Các đội tuyển trẻ của đất nước vùng Nam Á hiếm khi vượt qua vòng loại của giải châu lục. Do đó, trận đấu này là cơ hội tốt để các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik rèn luyện các bài tấn công.