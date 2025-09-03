Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 2-0 Bangladesh: Lê Viktor lập công

U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh Ngọc Mỹ 15' Viktor 83'

U23 Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên và tạm đứng đầu bảng.

Phi Hoàng xâm nhập vòng cấm và sút trúng xà. U23 Việt Nam phối hợp rất tốt nhưng vẫn thiếu may mắn.

Văn Khang tiếp tục thử thách thủ môn U23 Bangladesh. Số 11 kiếm về cho U23 Việt Nam quả phạt góc.

VÀO! U23 Việt Nam dẫn 2-0 Viktor đánh đầu cận thành sau pha chuyền bóng của Lý Đức. Viktor ghi bàn sau nhiều pha bỏ lỡ.

Văn Khang dứt điểm. Thủ môn U23 Bangladesh lại cứu thua.

Thủ môn U23 Bangladesh lại cản được cú sút hiểm hóc của Viktor. Tiền vệ số 14 sút trúng xà ở tình huống tiếp theo. Trong chưa đầy 2 phút, cầu thủ Việt kiều này liên tiếp có 3 pha uy hiếp khung thành đối thủ. Viktor sút trúng xà.

U23 Việt Nam phối hợp tốt. Viktor tung cú sút rất nhanh nhưng thủ môn U23 Bangladesh xuất sắc hơn.

U23 Việt Nam kiểm soát và dồn ép đối thủ, phối hợp chuyền ngắn nhiều hơn. Tuy nhiên, những cơ hội chưa xuất hiện nhiều.

Xuân Bắc sút xa không mạnh nhưng vẫn khiến thủ môn U23 Bangladesh vất vả cản phá. U23 Việt Nam bắt đầu chủ động hơn và tấn công nhiều hơn so với hiệp 1.

Xuân Bắc vô lê chệch khung thành. Phi Hoàng chuyền bóng rất đúng tầm chân cho đồng đội. Xuân Bắc di chuyển vào khoảng trống để đón đường chuyền đúng bài của đồng đội.

HLV Kim Sang-sik thay toàn bộ hàng công. Nguyễn Quốc Việt (9), Lê Viktor (14) và Khuất Văn Khang (11) vào sân.

Xuân Bắc đè được hậu vệ Bangladesh để đón đường chuyền của Văn Trường nhưng tiền vệ số 12 lại không giữ được tư thế thuận lợi cho pha dứt điểm.

Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ ở 2 biên vẫn là điểm đến của những đường chuyền khi U23 Việt Nam tăng tốc pha bóng. Ngọc Mỹ có tốc độ và đi bóng lắt léo, trong khi Thanh Nhàn là mẫu cầu thủ khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ đối phương hoặc bó vào trong đón bóng dứt điểm.

U23 Việt Nam chưa thay người.

U23 Việt Nam chiếm ưu thế. Tuy nhiên, đội chủ nhà có vẻ vẫn thận trọng, chưa đẩy mạnh tấn công. Đây dường như là thói quen của HLV Kim Sang-sik. U23 Việt Nam dẫn trước 1 bàn sau hiệp đầu tiên.

U23 Việt Nam phòng ngự chủ quan để đối thủ tấn công được vào vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Trung Kiên kiểm soát được pha đưa bóng vào của đối thủ.

Văn Trường mở bóng thoáng, Anh Quân tạt vào nhưng Ngọc Mỹ lại đánh đầu trượt trong pha bay người.

Trung Kiên mất 2 nhịp mới ôm được bóng sau pha đá phạt không khó của đối thủ. Thủ môn U23 Việt Nam có vẻ chưa sẵn sàng. Ở đầu trận, anh cũng có pha bắt bóng bổng trượt tay.

Đến lượt Lý Đức dứt điểm bằng đầu không thể đưa bóng đi trúng khung thành. Những pha đá phạt và phạt góc của U23 Việt Nam vẫn có chất lượng tốt. U23 Việt Nam áp đảo.

Thanh Nhàn đánh đầu không trúng đích. Trước đó, chính cầu thủ số 22 phối hợp nhịp nhàng với Đình Bắc giúp U23 Việt Nam có quả phạt góc.

Văn Trường băng lên dứt điểm không trúng khung thành. U23 Việt Nam tiếp tục gây sức ép từ cánh trái.

VÀO! U23 Việt Nam mở tỷ số Ngọc Mỹ di chuyển đón đường chuyền của Đình Bắc. Tiền đạo số 19 thoải mái nhận bóng, căn chỉnh và tung cú sút ghi bàn. Đình Bắc kiến tạo cho Ngọc Mỹ ghi bàn.

Phi Hoàng sút xa trúng cột. Trước đó, Ngọc Mỹ có tình huống đột phá ở cánh trái đến sát khung thành nhưng không thể dứt điểm. Ngọc Mỹ là cầu thủ có khả năng đi bóng đột phá.

Pha dứt điểm đầu tiên của U23 Việt Nam là cú đánh đầu trong tư thế không thuận lợi của Hiểu Minh. U23 Việt Nam đẩy cao đội hình và dồn ép đối thủ ngay từ đầu trận.

U23 Việt Nam (áo đỏ) giao bóng.

U23 Bangladesh Mehdi Hasan Srabon (1 - Thủ môn), Rimon Hossain (2), Jahid Shanta (4), Shakil Topu (5), Shekh Morsalin (7), Cuba Mitchell (8), Al Amin (10), Sabbir Hossen (14), Mojibor Jony (20), Zayyan Ahmed (21), Arman Faysal Akash (22).

U23 Việt Nam (3-4-3) Thủ môn: Trần Trung Kiên (1); Hậu vệ: Phạm Lý Đức (3), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Nhật Minh (16); Tiền vệ: Võ Anh Quân (20), Nguyễn Văn Trường (8), Nguyễn Xuân Bắc (12), Nguyễn Phi Hoàng (17); Tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn (22), Nguyễn Đình Bắc (7), Nguyễn Ngọc Mỹ (19).

U23 Việt Nam đấu U23 Bangladesh (19h ngày 3/9) U23 Việt Nam gặp U23 Bangladesh là trận đấu thứ hai của bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Chạm trán đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải giành được 3 điểm, thậm chí thắng đậm để tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp. U23 Việt Nam gặp U23 Bangladesh ở trận ra quân. Chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 cách đây 2 tháng mang đến nhiều sự tự tin cho U23 Việt Nam. Lực lượng huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa đến giải lần này hầu như không thay đổi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không cần thử nghiệm nhiều về mặt nhân sự và có thể tùy chỉnh dựa trên bộ khung quen thuộc. U23 Việt Nam chơi tốt dần lên qua từng trận đấu ở giải U23 Đông Nam Á và có phương án giải quyết trận đấu khi bế tắc - bằng bóng bổng và các tình huống cố định. Tuy nhiên, khả năng tấn công dồn ép đối thủ cũng như tận dụng cơ hội vẫn là hạn chế của Nguyễn Đình Bắc và đồng đội. U23 Bangladesh không phải đối thủ mạnh. Các đội tuyển trẻ của đất nước vùng Nam Á hiếm khi vượt qua vòng loại của giải châu lục. Do đó, trận đấu này là cơ hội tốt để các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik rèn luyện các bài tấn công.