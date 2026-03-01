Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Crystal Palace, vòng 28 giải Ngoại Hạng Anh

Trận Man Utd đấu với Crystal Palace diễn ra từ 21h hôm nay 1/3 tại sân vận động Old Trafford (Manchester, Anh). Trọng tài là Chris Kavanagh.

Crystal Palace chào đón sự trở lại của Maxence Lacroix. Tuy nhiên, Jefferson Lerma, Jean Philippe Mateta, Cheick Doucoure và Eddie Nketiah chưa bình phục chấn thương. Ngoài ra, việc phải căng sức thi đấu ở cúp châu Âu giữa tuần cũng ảnh hưởng đáng kể đến thể lực của đội khách.

Man Utd có Lisandro Martinez, Mason Mount, Patrick Dorgu và Matthijs de Ligt chấn thương. Bryan Mbeumo bị đau ở cuối trận gặp Everton nhưng nhanh chóng bình phục. Kể cả khi cầu thủ người Cameroon không ra sân, huấn luyện viên Michael Carrick vẫn có thể tin tưởng Benjamin Sesko - cầu thủ ghi 3 bàn trong 90 phút ra sân gần nhất.

Thống kê, nhận định Man Utd vs Crystal Palace

Theo dữ liệu của Soccerway, cơ hội thắng của Man Utd và Crystal Palace là 32%-24%. Siêu máy tính của Opta nhận định Man Utd có khả năng thắng lên tới 55,9% trong khi Crystal Palace chỉ đạt 21,3%. Đội chủ nhà có ưu thế trong trận đấu này.

Man Utd là đội có phong độ cao nhất giải Ngoại Hạng Anh trong 10 vòng đấu gần nhất. (Ảnh: Reuters)

Trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh, Man Utd tạm xếp thứ tư với 48 điểm. Đội chủ sân Old Trafford có chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 5 chiến thắng. Tính 10 trận gần nhất ở mọi đấu trường, "Quỷ đỏ" chỉ có 1 thất bại (thua Brighton ở FA Cup). Họ chưa thua trận nào ở Ngoại Hạng Anh trong năm 2026.

Crystal Palace đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Họ không duy trì được phong độ tốt như giai đoạn đầu mùa giải. Việc bán đi Marc Guehi càng khiến đội bóng này suy giảm sức mạnh. Trong 10 vòng đấu gần nhất ở giải Ngoại Hạng Anh, tỷ lệ thắng của Crystal Palace chỉ là 20%.