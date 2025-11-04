Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs PVF CAND, vòng 10 giải V.League 2025-2026

Hà Nội FC đấu với PVF CAND

Hà Nội FC bước vào vòng 10 ở vị trí thứ 7 (11 điểm sau 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại). Đội bóng Thủ đô trở về sân nhà sau 2 trận liên tiếp làm khách đầy khó khăn để tiếp đón PVF CAND, một trong 5 câu lạc bộ chen nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng với cùng 7 điểm.

Sự xuất hiện của huấn luyện viên Harry Kewell mang đến những tín hiệu tích cực về lối chơi cho câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên, điều đó chưa được chuyển hóa thành kết quả như ý.

Trận Hà Nội FC đấu với PVF được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Trong 3 vòng đấu gần nhất, đội bóng Thủ đô chỉ giành được 1 chiến thắng và có 2 thất bại. Cả 3 trận đấu kể trên của Hà Nội FC đều có nhiều bàn thắng và tỷ số cách biệt sát nút.

PVF CAND sau khởi đầu tích cực bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của V.League. Đội bóng tân binh trải qua 8 trận liên tiếp không thắng, mới nhất là 2 thất bại trước 2 đội đầu bảng - Ninh Bình và CAHN.

PVF CAND có thể gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ. Tuy nhiên, chất lượng đội hình hạn chế khiến đội bóng của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hụt hơi, đặc biệt là khi chạm trán các đội bóng mạnh và giàu kinh nghiệm hơn.