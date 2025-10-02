Trực tiếp bốc thăm U23 châu Á 2026: Xác định đối thủ của U23 Việt Nam

Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1/2026. Trước đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò sẽ thi đấu tại SEA Games 33.

Ngoài Ả Rập Xê Út là chủ nhà, cả 2 đối thủ còn lại đều vừa sức với U23 Việt Nam. U23 Kyrgyzstan lần đầu tiên vượt qua vòng loại. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội có cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng này.

U23 Việt Nam nằm ở bảng A. Các đối thủ được xác định là Jordan, Kyrgyzstan và Ả Rập Xê Út. Đội chủ nhà mặc định nằm ở vị trí hạt giống số 1 của bảng A.

16 đội tuyển chia làm 4 nhóm. Mỗi bảng đấu có đủ đại diện của 4 nhóm hạt giống, đồng nghĩa với việc các đội chung nhóm sẽ không đối đầu với nhau ở vòng bảng.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 14h ngày 2/10 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Giải đấu được tổ chức ở Ả Rập Xê Út vào tháng 1 năm sau.

U23 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 với tư cách đội đứng đầu bảng C vòng loại. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt đánh bại U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen mà không thủng lưới lần nào.

U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ngoài U23 Việt Nam, 10 đội đầu bảng còn lại vượt qua vòng loại là U23 Jordan, U23 Nhật Bản, U23 Australia, U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Iran, U23 Hàn Quốc và U23 Syria. Nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon và U23 UAE.

Đây là lần thứ 6 U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á. Thành tích này chỉ kém 6 đội là Ả Rập Xê Út, Jordan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Hàn Quốc và Uzbekistan (7 lần). Lần duy nhất bóng đá Việt Nam không có đại diện tham dự giải là năm 2013, khi giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.