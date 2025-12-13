Hà Nội sẽ có Khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Sáng 13/12, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chủ trương triển khai ngay dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng.

Việc đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic với tổ hợp liên hiệp thể thao giúp Hà Nội đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như: đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic…

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được thực hiện thuộc phạm vi 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Hà Nội sẽ có Khu đô thị thể thao Olympic quy mô diện tích hơn 9.000 ha. (Ảnh minh hoạ)

Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 9.171 ha, dự kiến phân chia thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chính:

Dự án thành phần phân khu A phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD (đô thị nén) và có tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho khu liên hợp thể thao.

Dự án thành phần phân khu B phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao (sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế).

Dự án thành phần phân khu C phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao (Sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Dự án thành phần phân khu D phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao (Sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Quy mô dân số của dự án khoảng 800.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc dự án đầu tư tổng thể để phục vụ khởi công công trình là bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao thuộc phân khu B của Khu đô thị thể thao Olympic. Địa điểm thực hiện thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa. Tổng diện tích dự án khoảng 2,1 ha; sơ bộ vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án mang dấu ấn biểu trưng, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội, được đầu tư rất lớn, quan trọng, cấp bách; được lãnh đạo Trung ương, Chính phủ quan tâm sát sao, thường xuyên chỉ đạo.

Dự án được khởi công đồng thời với các dự án khởi công, khánh thành trên toàn quốc vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Chính phủ.