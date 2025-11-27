Trồng 2 cây cảnh này trong nhà, trời nồm cũng không sợ cửa sổ đọng hơi nước

(VTC News) -

Hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên cửa sổ trở thành nỗi phiền toái quen thuộc ở nhiều địa phương khi trời rét hay nồm ẩm. Buổi sáng kéo rèm, nhiều người chỉ thấy lớp sương mờ đặc quánh che kín tầm nhìn. Trong bếp, khi nổi lửa nấu ăn, hơi nước bám dày lên mặt kính. Việc phơi quần áo trong nhà càng khiến độ ẩm tăng cao, kéo theo nguy cơ nấm mốc và không khí kém lành mạnh.

Trên mạng xã hội từng lan truyền nhiều mẹo chống đọng nước như rắc muối, bôi nước rửa chén, đặt khay cát vệ sinh mèo... Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng thay vì áp dụng các thủ thuật lạ, giải pháp đơn giản và bền vững hơn lại đến từ vài loại cây cảnh quen thuộc trong nhà.

Cửa sổ vào mùa đông thường bị đọng nước. (Ảnh: Getty Images)

Theo các chuyên gia thực vật tại Jay Scotts (Mỹ), có hai loại cây trồng trong nhà đặc biệt hiệu quả trong việc hấp thụ độ ẩm và giảm tình trạng ngưng tụ trên cửa sổ, đó là cây lan chi và cây lưỡi hổ. Cả hai đều được khẳng định có khả năng “ngăn ngừa ngưng tụ” và hạn chế nấm mốc hình thành.

“Đây là những loại cây lý tưởng nếu bạn muốn kiểm soát độ ẩm mà không phải đầu tư quá nhiều", chuyên gia cho biết. Chúng có ưu điểm dễ trồng, giá phải chăng và phù hợp với nhiều không gian.

Các chuyên gia khuyến nghị đặt chúng ở những khu vực dễ đọng nước nhất trong nhà như phòng tắm, nhà bếp hoặc phòng ngủ. Cây lưỡi hổ là lựa chọn hoàn hảo khi mới bắt đầu sử dụng, chỉ cần một chút ánh sáng, tưới nước vừa phải và hầu như không cần chăm sóc nhiều. Không chỉ giúp lọc không khí, cây lưỡi hổ còn hấp thụ độ ẩm dư thừa, góp phần giữ không gian thông thoáng.

Trong khi đó, cây lan chi được ví như “máy hút ẩm tự nhiên”. Zahid Adnan, người sáng lập The Plant Bible, cho biết: “Lan chi hấp thụ lượng ẩm dư trong không khí, ít cần chăm sóc và vẫn phát triển tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng". Đây cũng là một trong những loại cây được nhiều gia đình phương Tây lựa chọn để kiểm soát môi trường sống.

Cây lan chi giúp hấp thụ lượng ẩm dư trong không khí.

Không chỉ giảm độ ẩm, các loại cây này còn góp phần cải thiện chất lượng không khí. Rikki Fothergill, chuyên gia về phòng tắm của Big Bathroom Shop, cho biết: “Lan chi và cau cảnh có thể hút ẩm tự nhiên, giúp duy trì độ ẩm cân bằng. Chúng giải phóng oxy, hấp thụ chất ô nhiễm, khiến ngôi nhà ít điều kiện cho bào tử nấm mốc phát triển".

Điều này đặc biệt quan trọng với các căn hộ nhỏ, nhà thiếu thoáng khí hoặc những gia đình phải phơi quần áo trong nhà khi trời lạnh.

Trên trang Facebook Gardening UK, chủ đề “cây trồng giúp chống đọng hơi nước” nhận được nhiều bình luận. Một người dùng khẳng định: “Cây lan chi và lưỡi hổ là tốt nhất. Tôi có ba, bốn chậu và chưa hề bị đọng nước".

Một người khác chia sẻ trải nghiệm thực tế: “Nhà kính và phòng ngủ của tôi trồng đầy hai loại cây này và tôi không bao giờ thấy cửa kính bị mờ. Những khu vực khác không có cây lại bị đọng nước, nên tôi nghĩ chắc chắn là cây có tác dụng".

Một người dùng hài hước tiết lộ mình gần như bỏ bê cây nhưng chúng vẫn sống và mang lại hiệu quả hút ẩm: “Lưỡi hổ trong phòng ngủ được cho là giúp cải thiện không khí. Tôi quên tưới nước mà nó vẫn ổn. Lan chi trên nóc tủ thì quá cao nên tôi không với tới để tưới. Nhưng kết quả là cả hai đều phát triển tốt và nhà tôi không bị đọng hơi nước".

Theo Jacky Chou, giám đốc Archute, lan chi không chỉ giảm độ ẩm mà còn lọc các chất ô nhiễm như formaldehyde, xylene và carbon monoxide. Cây này dễ nhân giống nhờ các nhánh mọc từ thân chính, thuận tiện để người dùng tự trồng thêm.

Chuyên gia Chris Bonnett từ GardeningExpress cho rằng, việc ngưng tụ hơi nước có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không kiểm soát: “Quá nhiều ngưng tụ có thể tạo điều kiện để nấm mốc phát triển. May mắn thay, có nhiều cách để hạn chế tình trạng này và cây xanh là phương án đơn giản nhưng hiệu quả".

Ông khuyên những gia đình thường xuyên thấy cửa kính bị ướt nên xem lại mức độ ẩm trong nhà và bổ sung cây cảnh để hỗ trợ điều hòa.

Ngoài lan chi và lưỡi hổ, các chuyên gia cũng gợi ý cây thường xuân cho những gia đình gặp tình trạng hơi nước đọng nhiều. Loại cây này được biết đến với khả năng loại bỏ nấm mốc trong không khí và các tạp chất khác, thích hợp cho phòng tắm hoặc khu vực ẩm thấp.