Mẹo bố trí cây cảnh đúng phong thủy từ cổng nhà tới các phòng

(VTC News) -

Cây cảnh đã trở thành vật trang trí nhà cửa phổ biến. Nó không chỉ làm sáng, làm xanh không gian sống mà còn góp phần mang lại bầu không khí trong lành. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc kỹ vị trí đặt cây cảnh, để chúng vừa phát huy tối đa tác dụng, vừa hợp phong thủy.

Cùng tham khảo một số cách bố trí cây cảnh trong nhà theo quan niệm phong thuỷ của người Trung Quốc.

Trồng cây gì trước cổng nhà?

Cau là một trong những loại cây thường được chọn trồng trước cổng nhà. Nó không chỉ mang lại vẻ thanh thoát, tạo sự thoáng đãng và mát mẻ cho mặt tiền của ngôi nhà mà còn tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc. Với tán lá gọn gàng, thân cây vươn thẳng, cây không cản trở lối đi hay chắn khí.

Trước cổng nhà nên trồng cây cau vừa tạo không gian thoáng đáng, vừa có ý nghĩa về phong thuỷ. (Ảnh: KP)

Lối vào nhà trồng cây cảnh gì?

Những cây lớn kết hợp với đèn chiếu sáng hoặc những loại hoa lan nở rộ đều thích hợp để trồng ở lối vào nhà. Ở vị trí này, chúng ta nên chọn những loại cây lá xanh quanh năm, chẳng hạn như cây vạn tuế, cây kim tiền, cây trầu bà và cây sung.

Những loại cây có gai như xương rồng, hoa hồng và đỗ quyên không nên được đặt ở lối vào vì điều này bị cho là có thể phá vỡ phong thủy. Cây trồng ở lối vào phải luôn xanh tươi. Bất kỳ cây nào héo hoặc úa vàng nên được thay thế ngay lập tức.

Cây vạn tuế nên được trồng ở vị trí lối vào nhà. (Ảnh: BHX)

Bố trí cây cảnh trong phòng khách

Là khu vực có lưu lượng đi lại cao với không khí lưu thông tốt, phòng khách là nơi thích hợp để trồng các loại cây xanh đẹp mắt và đắt tiền. Khi bố trí cây xanh ở phòng khách, nên chọn cây có chiều cao khác nhau để làm mềm các đường nét thẳng của ngôi nhà. Tuy vậy, không nên tham lam bày quá nhiều cây cảnh ở phòng khách, vì nó sẽ tạo nên sự lộn xộn và cản trở sự phát triển.

Việc lựa chọn cây xanh ở phòng khách nên xem xét kích thước và cách sắp xếp, tránh đặt bừa bãi cây xanh hoặc hoa cảnh trên bệ cửa sổ, lò sưởi và tivi.

Giỏ treo và cây leo có thể khiến căn phòng có trần cao trông thấp hơn. Do vây, đối với căn phòng có trần thấp, hãy sử dụng cây thẳng đứng với hình dáng gọn gàng để tạo cảm giác căn phòng cao hơn, trong khi cây có lá nhỏ và cành cong giúp căn phòng hẹp trông rộng rãi hơn.

Việc lựa chọn bố trí cây cảnh trong phòng khách cũng có thể phản ánh tính cách của chủ nhà: Cây dương xỉ với những chiếc lá mềm mại gợi lên sự gần gũi, dịu dàng; tre tượng trưng cho sự kiên cường; hoa lan gợi lên sự thanh lịch, tinh tế. Ngoài ra các loại cây như kim ngân, hạnh phúc, ngũ gia bì, cây bình an... cũng được nhiều người yêu thích.

Cây hạnh phúc thích hợp để trồng trong phòng khách. (Ảnh: DV).

Bố trí cây cảnh trong phòng ngủ

Việc đặt cây xanh trong phòng ngủ cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Vào ban ngày, cây xanh hấp thụ khí cacbon dioxit (CO2) và thải ra khí oxy (O2). Đó là quá trình quang hợp. Tuy nhiên vào ban đêm, quá trình hô hấp của cây sẽ lấy oxy của không khí trong phòng và thải ra rất nhiều cacbon dioxit. Do vậy về cơ bản, nếu đặt nhiều cây xanh trong phòng ngủ sẽ có nhiều tác hại tới sức khoẻ con người.

Tuy nhiên, cũng có một số loại cây cảnh đặc biệt, có cấu trúc sinh học phù hợp với việc đặt trong phòng kín, thậm chí là phòng ngủ. Đó là bởi chúng sở hữu quá trình quang hợp ngược, nhả oxy và hấp thụ khí cacbon dioxit vào ban đêm. Một số loại cây có cơ chế quang hợp ngược phù hợp đặt trong phòng ngủ bao gồm nha đam (hay còn gọi là lô hội), cỏ nhện - cỏ mẫu tử, cau cảnh, lan ý, trầu bà, lưỡi hổ, oải hương, phú quý, hương nhu tía, thường xuân...

Xét về mặt phong thuỷ, phòng ngủ nên hướng đến bầu không khí thanh tịnh, yên tĩnh và thoải mái. Đặt cây xanh phù hợp trong phòng có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và nghỉ ngơi. Những loại cây tỏa ra hương thơm dịu nhẹ có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ yên bình giữa hương thơm tự nhiên. Điển hình như mùi thơm của oải hương có thể làm giảm căng thẳng, đưa bạn vào giấc ngủ dễ dàng hơn và thậm chí là đuổi muỗi.

Với những phòng ngủ có diện tích rộng, bạn có thể chọn những chậu cây đứng lớn. Trong phòng ngủ nhỏ hơn, bạn có thể chọn chậu cây treo, hoặc những chậu cây nhỏ đặt trên bàn trang điểm.

Phòng ăn nên đặt cây gì?

Phòng ăn là nơi sum họp gia đình, và vị trí gần bếp giúp việc tưới nước dễ dàng. Việc đặt những chậu cây có hoa rực rỡ như thu hải đường và trạng nguyên có thể tạo nên bầu không khí vui tươi.

Ngoài ra, việc đặt những chậu cây treo nhiều màu sắc trên vách ngăn gỗ có thể giúp phân tách phòng ăn với các khu vực chức năng khác. Chúng ta coi trọng sự sạch sẽ trong khu vực ăn uống, do đó, tốt nhất nên sử dụng đất trồng cây vô trùng cho cây trồng trong phòng ăn.

Ngoài ra, khi đặt cây xanh trong phòng ăn, điều quan trọng cần lưu ý là cây phải ở trạng thái tốt và thấp để không cản trở cuộc trò chuyện giữa những người ngồi đối diện. Các loại cây phù hợp bao gồm: nghệ tây, hoa anh thảo, thu hải đường và thường xuân. Tuy nhiên, nên tránh những loại cây có mùi quá nồng, làm ảnh hưởng tới việc thưởng thức bữa ăn của các thành viên trong gia đình.

Bố trí cây cảnh cho phòng tắm

Vì phòng tắm thường ẩm ướt và có sự chênh lệch nhiệt độ lớn, nên việc trồng các loại cây cảnh xanh chịu ẩm và có khả năng hấp thụ mùi hôi là rất phù hợp. Dương xỉ, sung rủ và trầu bà là những lựa chọn tốt.

Tất nhiên, nếu phòng tắm rộng rãi, sáng sủa và có máy lạnh, bạn có thể trồng những loại cây tươi tốt hơn như dứa cảnh, cây đuôi công và địa lan để biến nó thành một khu vườn mini, tạo nên không gian dễ chịu.

Hoa lan là loại cây rất thích hợp để trong phòng tắm. (Ảnh: VTV).

Trồng cây gì ở ban công?

Vì ban công tương đối thoáng và đón được nhiều ánh sáng mặt trời, nên rất thích hợp để trồng nhiều loại hoa rực rỡ và cây thường xanh. Bạn cũng có thể trang trí ban công bằng cách sử dụng giỏ treo, đặt cây hoa trên lan can và sắp xếp các chậu cây cảnh sát tường.

Ở vị trí này, bạn nên tránh trồng một số loại cây có hương thơm quá nồng, có thể gây kích thích hệ thần kinh (như kim ngân hoa), không nên trồng các loại cây quá cao vì có thể làm ảnh hưởng đến lượng ánh sáng và không khí đi vào nhà và nên loại bỏ ngay các loại cây bị héo.

Theo quan niệm phong thuỷ, cây héo tượng trưng cho "sự cắt đứt cuộc sống", dễ thu hút năng lượng tiêu cực và ảnh hưởng đến vận may của gia đình. Khoa học hiện đại cũng đã xác nhận rằng cây héo là nơi sinh sôi của vi khuẩn và nấm mốc. Nếu tiếp xúc lâu dài có thể gặp phải các bệnh về đường hô hấp. Do đó, tuyệt đối không để các loại cây bị héo ở ban công.